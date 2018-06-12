«УчителяТожеЛюди»: Российские педагоги решили поддержать несправедливо уволенную коллегу

Сегодня, 14:12

После скандала, который произошел в одной из омских школ, многие работники образовательной сферы решили продемонстрировать в соцсетях, что они могут фотографироваться не только в купальниках, но и посещают занятия по танцам на пилоне в свободное время.

Под популярным хештегом «УчителяТожеЛюди» российские педагоги начали размещать разнообразные снимки и тем самым решили поддержать несправедливо уволенную коллегу Викторию Попову. Преподаватели хотели донести до общественности, что они, как и представители любой другой профессии, могут самостоятельно решать, чем заниматься в свободное от занятий время.

Скандал оказался действительно очень громким, ведь Попову заставили уволиться по собственному желанию из-за публикации снимка в купальнике. Женщина написала заявление, однако через время ей снова предложили вернуться в школу. Свою поддержку учительнице выразила и актриса Мария Кожевникова.