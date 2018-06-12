Полуголые экстремалки Красноярска устроили шоу на дороге

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Комичный, но в то же время опасный инцидент был замечен местными гражданами, которые стали свидетелями происходящего. Как сообщает очевидец, девушки могли серьезно пострадать и даже погибнуть, как это произошло с другой россиянкой в Доминикане.

На опубликованном в Сети видеоролике видно, как полуголые жительницы Красноярска катались по городу, сидя на окнах машины. Тела представительниц прекрасного пола находились практически полностью на улице, а из одежды на экстрималках было только нижнее белье. При этом, водитель передвигался по трассе достаточно быстро.

Пользователи прокомментировали такое поведение неоднозначно, и многие шутили, что причиной, по которой девушки устрлили шоу на дороге, могло стать отсутствие кондиционера в машине. Тем не менее, основное количество граждан осудили столь легкомысленные действия, ведь девушек могли задеть проезжающие рядом авто, что вполне логично завершилось бы неблагополучно. Случаем уже заинтересовались сотрудники ГИБДД.