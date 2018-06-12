«День России»: На Урале парашютисты совершили прыжок с триколором

Сегодня, 12:55

В Свердловской области на аэродроме «Логиново» провели праздничные прыжки с парашютами. Необычный перформанс дополнили флагом страны, который пролетел со смельчаками над регионом.

На Урале парашютисты совершили прыжок с триколором. Таким необычным поступком решили смельчаки поздравить земляков с Днем России, который отмечают сегодня. По данным организаторов «полета», это шоу реализовали и придумали участники патриотического общественного движения Putin Team.

К слову, празднование 12 июня Дня России не состоится в Волгоградской области. Выступления, встречи и развлечения придется отложить из-за трагической гибели 11 человек во время столкновения катамарана и баржи.