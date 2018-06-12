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У известного олимпийца Боде Миллера умерла годовалая дочь

Сегодня, 12:35

Известный во всем мире олимпиец и горнолыжник Боде Миллера поделился в Сети горем, которое 10 июня произошло в его семье. Мужчина признался, что у него умерла годовалая дочь, которая захлебнулась в бассейне.

40-летний Боде Миллер в одной из популярных соцсетей выложил пост, в котором рассказал, что его 19-месячной дочери Эмелин больше нет в живых. На данный момент продолжается следствие. Как выяснили правоохранители, Боде и его супруга Морган были на вечеринки у своего соседа. Внезапно родители увидели, что их дочь находится в бассейне.

Девочку экстренно достали из воды, однако жизнь спасти не удалось. Боде Миллера попросил прессу и поклонников не беспокоить его и беременную Морган. В трогательном письме в соцсети Боде Миллера простился с дочерью.

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