Разгладить морщины помогут увлажнение кожи и правильное питание

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Биогентерологи сообщают, сохранить молодой внешний вид помогут употребление овощей, фруктов и ограничение продуктов богатых углеводами, увлажнение кожи и питательные процедуры.

Кожа устроена так, что стареет в результате взросления, стрессов и дисбаланса гормонов. Большое количество сахара, алкоголь и сухой воздух способствуют старению. Фотостарение связывают с воздействием лучей солнца на кожу. Нарушение пигментации, также плохо влияет на кожу и приводит ее к истощению. На внешний вид влияет недосып и разные загрязнители. Ученые советуют пользоваться средствами для защиты от солнца, кремами, которые питают и обогащают кожу.

Преждевременное старение предотвращают овощи, рыба и бобовые. Также нужно воздержатся от большого количества сахара и молочных продуктов. Косметические средства, не сработают без дополнительной помощи, поэтому питание играет важную роль.