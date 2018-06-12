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В Беларуси случайно нашли клад, стоимостью 20 000 долларов

Сегодня, 12:03

В центре города Гродно на чердаке во время перепланировки помещения нашли коробку из-под табака с драгоценностями и деньгами. Необычная находка историками оценена как необычайный вклад в изучение истории.

По предварительным данным, ценности спрятали евреи перед ликвидацией гетто.

В Беларуси во время строительства на старом чердаке случайно нашли клад. Содержимое жестяной табакерки оценили стоимостью 20 000 долларов. Необычную ценность представляют найденные монеты. Украшения, листы бумаги, исписанные тексом.

«Значения не придал. Небольшая, невзрачная. Но когда встряхнул, там что-то зазвенело. Открыл и очень удивился», — сообщил строитель.

После вызвали сотрудников местного музея, которые поблагодарили мужчин за честность и необычайный вклад в историю города.

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