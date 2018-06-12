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Полиция Новосибирска предлагает жителям добровольно сдать отпечатки пальцев

Сегодня, 11:12

По словам правоохранителей, собранные подобным образом данные позволят установить личность при гибели человека либо в случае потери им памяти.

Полиция Новосибирска обратилась в День России к горожанам с необычным предложением. Правоохранители просят местных жителей дать «откатать» им руки. Добровольно сдать отпечатки пальцев могут все желающие в ближайшем отделении полиции. Полиция предлагает сделать это, чтобы в будущем избежать проблем при опознании. Это, по словам сотрудников правоохранительных органов, поможет идентифицировать труп, если гражданин скончается на улице и не будет иметь при себе документов, а также поможет найти родственников человека, пропавшего без вести и потерявшего память. В полиции обещают, что процедура не займёт много времени. Насколько горожанам понравилась такая идея, пока не ясно. Как известно, правоохранители используют существующую картотеку отпечатков пальцев также для поиска преступников, совершивших нераскрытые злодеяния. Некоторые жители Новосибирска опасаются, что подобным образом в полиции просто ищут потенциальных подозреваемых, на которых повесят многочисленные «висяки».

Ранее мы писали, что Facebook запросил у пользователей в Северной Америке их интимные фото. Это, как утверждают в компании, позволит уберечь их от мести злоумышленников, публикующих чужие фото без разрешения.

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