Саратовцев предостерегли от лихорадки Денге

Сегодня, 11:04

Роспотребнадзор по Саратовской области напомнил собирающимся за границу землякам об эпидемиях международного значения.

В различных мировых туристических направлениях за последние 15 лет возросла заболеваемость лихорадкой Денге. В прошлом году эпидемия вспыхнула в Бразилии, Таиланде, Индонезии и Вьетнаме. Саратовцев предостерегли от опаснейших заболеваний, порекомендовав более тщательно планировать свой отдых.

В настоящее время от лихорадки Денге больше всех страдают обитатели острова Пхукет. В 2018 году там заразились 220 человек. Скорость распространения недуга зависит от сезонности. Жара и муссоны способствуют «буйству» эпидемий международного значения.