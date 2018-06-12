Принц Гарри стал стилистом своей супруги Меган Маркл

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Британские СМИ проинформировали, что неожиданно принц Гарри получил новую «должность» и стал стилистом своей супруги Меган Маркл. Поклонники сразу же сравнили королевскую пару с Ким Кардашьян и Канье Уэстом, где рэпер также подбирает наряды для своей возлюбленной.

Стилист Джессика Малруни, которая много лет работала у Меган Маркл, сообщила, что с недавнего времени герцогиня Сассекская стала прислушиваться к советам своего супруга принца Гарри, который дает ей полезные советы по поводу гардероба. «Гарри стал неожиданным стилистом Меган. Но проблема в том, что принц советы по своему мнению, а не следует четкому королевскому протоколу», - утверждает Малруни.

Поклонники уже сравнили Меган Маркл с Ким Кардашьян, для которой наряды подбирает её супруг Канье Уэст. Сообщается, что последнее слово всегда остается за рэпером, если речь идет о нарядах звезды реалити-шоу.