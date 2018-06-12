Жители Воронежа не знают очередность цветов на российском флаге

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Горожанам предложили ответить на вопрос о расположении цветов на триколоре России.

12 июня по всей стране отмечают День России. Патриотические чувства переполняют участников массовых гуляний, однако не все они обладают достаточными познаниями о государстве, которым гордятся. В частности, жители Воронежа полностью провалили опрос об очередности цветов на российском флаге. К чести горожан, практически все респонденты смогли правильно назвать цвета, которые присутствуют на триколоре. В то же время, когда дело дошло до очередности, многие замешкались. В большей степени у участников вопроса возникали трудности с расположением нижней и верхней полос. Кроме того, оказалось, что очень малое количество людей знают значение цветов, изображённых на флаге России. Согласно неофициальным трактовкам, белый значит непорочность и мир, синий – веру и верность, а красный – энергию и кровь, пролитую за Родину. Как выяснилось, большинство воронежцев всего этого не знают.

Ранее мы писали, что в День России над Москвой 10 самолетов Як и Ан разгонят облака. Таким образом власти способствуют благоприятным условиям для празднования большого для россиян события.