Росстат назвал основные причины смертей в Башкирии

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За январь-апрель 2018 года в Республике Башкортостан умерло на 190 человек больше, нежели годом ранее.

Основные причины смертей в Башкирии – болезни. Из-за недугов системы кровообращения республика похоронила 6909 земляков, злокачественная онкология унесла жизни 2408 человек, болезни органов дыхания и пищеварительной системы убили 841 и 745 жителей Башкирии соответственно. Внешние факторы стали причиной гибели 1138 человек.

Также Росстат назвал точное количество умерших в РБ людей за январь-апрель 2018 года – 17349 – на 190 больше, сравнительно с 2017 годом.