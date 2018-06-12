Креативное предупреждение стало поводом для обсуждений в социальных сетях. Пользователи уверенны, что подобный способ соблюдать правила – это угроза. Некоторые люди не верят в возможности псевдоживотного, поскольку указанным умением владеет лишь верблюд.
В Воронеже посетители зоопарка могут лишиться пальцев из-за плюющейся ламы. Предупреждение о последствия плохого поведения появилась на входе в зоопарк. Креативная реклама уже собрала сотни как негативных так и положительных отзывов со стороны посетителей зоопарка.
Единственный подвох в том, что лама не умеет плеваться, более того таким умением она никогда не владела таким умением.