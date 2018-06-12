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В Воронеже посетители зоопарка могут лишиться пальцев из-за плюющейся ламы

Сегодня, 09:43

Креативное предупреждение стало поводом для обсуждений в социальных сетях. Пользователи уверенны, что подобный способ соблюдать правила – это угроза. Некоторые люди не верят в возможности псевдоживотного, поскольку указанным умением владеет лишь верблюд.

В Воронеже посетители зоопарка могут лишиться пальцев из-за плюющейся ламы. Предупреждение о последствия плохого поведения появилась на входе в зоопарк. Креативная реклама уже собрала сотни как негативных так и положительных отзывов со стороны посетителей зоопарка.

«Лама умеет плеваться (научили посетители). Штраф – 1 палец», - говорится в объявлении.

Единственный подвох в том, что лама не умеет плеваться, более того таким умением она никогда не владела таким умением.

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