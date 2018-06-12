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В современном мире человек все чаще страдает проблемами, которые связанны с работой пищеварительной системы. Именно они, по мнению ученых, влекут за собой неправильную работу остальных систем организма.

Медики раскрыли секрет "убийства" боли в суставах. Ученые во всем мире занимаются созданием уникальных лекарственных препаратов, которые помогут решить многие проблемы со здоровьем человека – наладить работу пищеварительной системы, повысить уровень гемоглобина в крови, вывести соли из суставов и другое. Но современный человек незаслуженно забывает о существовании народных методов, которые проверенны не одним поколением наших предков.

Современная медицина стала более лояльно относиться к траволечению, ведь некоторые ученые уже давно доказали, что мед, овощи и другие естественные добавки вполне могут справиться с некоторыми заболеваниями и служить отличными средствами профилактики. Так, возобновить работу пищеварительной системы поможет смесь из 200 гр. меда, 100 мл. лимонного сока и 50 мл. оливкового масла. Такую смесь необходимо хранить в холодильнике и принимать по одной чайной ложке натощак.

Повысить уровень гемоглобина поможет смесь из моркови и свеклы, которые натирают на терке (по 300 гр.) и 300 гр. меда. Принимая такую вкусную смесь в течение недели за 30 минут до еды по 1 столовой ложке, можно повысить данный показатель крови до нормы.

Избавиться от боли в суставах возможно при помощи 2 ст. ложек куркумы, 1 ст. ложки кокосового масла, 1 ч. ложки меда и 5 ст. ложек воды. Такую смесь необходимо наносить на больной сустав на 10 минут, она отлично снимает боль и борется с соляными отложениями.