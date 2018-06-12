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Девушка решилась усовершенствовать свое тело и начала посещать фитнес-занятия, которые проводил Алексей Конобеевский. Мужчина сразу же приметил боевой настрой хрупкой барышни и решил этим воспользоваться, тренировал ее как бойца.

Благодаря тренеру, о гибкой жительнице Воронежа узнали соцсети. Снимок парной тренировки опубликовал в Интернет именно тот, кто упорно работал над достижением желаемой цели вместе с девушкой.

«Человек испытывает удовлетворение от владения своим телом, выносливости в движении, силы в упражнениях с тяжестями», - уточняет мужчина.

В данный момент девушка стала популярной благодаря репостам и «лайкам» общего с тренером снимка. На достигнутом останавливаться она не собирается.