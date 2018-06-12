«Уххх»: Ростовчанин поймал гигантского сома

Сегодня, 07:22

В районе хутора Арпачин рыбак-счастливчик подцепил на удочку «рыбу своей мечты». Интернет-сообщество сравнило речного гиганта с легендарным язем.

«Уххх. Вот она, рыба моей мечты», - прокомментировали пользователи Сети фото ошеломляющего 21-кг сома.

«ВК»-портал «Ростов главный»

Ростовчанин поймал гигантскую рыбу в районе хутора Арпачин. Рыбаки поздравили счастливчика с успешным уловом, рассказав о своих достижениях на водоемах в Ростовской области. Оказывается, Арпачин – настоящий клад для любителей рыбалки. 2 года назад там выловили 17,9-кг сома.