Эдуард Кривенко из Ростова получил титул «Мистер модель Вселенной»

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Знаменитый в России спортсмен принял участие в международном конкурсе, и не зря – ему удалось получить главную награду и прославить родной край. Модельмен уже появлялся на телевидении и получал другие награды, но титул такого масштаба заслужил впервые.

Эдуард Кривенко из Ростова получил почетный титул «Мистер модель Вселенной», о чем сообщают СМИ. Журналисты пообщались со спортсменом и выяснили, как чувствует себя самый красивый мужчина в мире. По словам Эдуарда, такого результата он не ожидал, однако изо всех сил стремился стать лучше и показать себя с лучших сторон.

Кривенко участвовал во многих российских конкурсах красоты, становился самым красивым мужчиной страны. Также модельмен присутствовал в студии в то время, когда вся России наблюдала за скандалом, связанным с изнасилованной Дианой Шурыгиной, которая назвала Кривенко «недоделанной обезьяной».