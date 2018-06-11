VistaNews.ru


Эдуард Кривенко из Ростова получил титул «Мистер модель Вселенной»

Сегодня, 22:04

Знаменитый в России спортсмен принял участие в международном конкурсе, и не зря – ему удалось получить главную награду и прославить родной край. Модельмен уже появлялся на телевидении и получал другие награды, но титул такого масштаба заслужил впервые.

Эдуард Кривенко из Ростова получил почетный титул «Мистер модель Вселенной», о чем сообщают СМИ. Журналисты пообщались со спортсменом и выяснили, как чувствует себя самый красивый мужчина в мире. По словам Эдуарда, такого результата он не ожидал, однако изо всех сил стремился стать лучше и показать себя с лучших сторон.

Кривенко участвовал во многих российских конкурсах красоты, становился самым красивым мужчиной страны. Также модельмен присутствовал в студии в то время, когда вся России наблюдала за скандалом, связанным с изнасилованной Дианой Шурыгиной, которая назвала Кривенко «недоделанной обезьяной».

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Дарья Хохлова из Перми завоевала титул «Мисс бикини Мира»

Модель из Набережных Челнов сможет стать «Красой Вселенной»

Ростовская модель Арина Гладкова готова надеть корону Мисс Россия

Главное за неделю

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков, подтверждающих существование угрозы для...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Онкологи объяснили сильный рост количества больных раком

В рамках исследовательской программы Global Burden of Disease Study врачи...

Рекомендуем