В Вологде школьный поход по реке закончился скандалом

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Десятки школьников из Вологодской области несколько месяцев предвкушали приключение и готовились к нему, проходя необходимые инструктажи. В это же время, взрослые организаторы согласовывали с МЧС и другими инстанциями, необходимые документы. Однако приключение не состоялось.

В Вологде несостоявшийся школьный поход по реке, закончился скандалом, а дети, приехавшие в областной центр из городов, сел и поселков, вынуждены были вернуться по домам. Чиновники и преподаватели начали выяснять отношения. На запрещении похода настоял директор Центра дополнительного образования, которого, якобы, не предупредили о мероприятии заблаговременно.

Методист по туризму из этого же Центра, который и был инициатором похода, заявил, что начальство было предупреждено и все согласовано. Пока взрослые разбираются в бюрократических хитросплетениях, расстроенные дети вновь на каникулах остались в четырех стенах своих жилищ и на улицах, где нет бюрократии, зато хватает «пацанских понятий».