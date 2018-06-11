Жители Ростова высмеяли водителя, обвиняющего людей в нарушениях собаками ПДД

Свой пост в социальной сети мужчина подкрепил случаем из жизни, который повесил клеймо ответственности на людей за поведение своих питомцев. В группе единомышленников «Подслушано Ростов-на-Дону» особенно разумного комментатора «затравили» активные пользователи Сети.
Жители Ростова высмеяли «умного» водителя, обвиняющего людей в нарушениях собаками ПДД.
Не стали терпеть оскорбления другие пользователи группы и дали отпор мужчине: «Автор врет», «капитан очевидность», «т.е. если собака гадит посреди площади, значит это же кто-то делал из людей?».
Сообщение мужчины сразу же набрало негативных отзывов и стало не информативным для ростовчан. Подобные публикации не только не интересны, но и компрометируют автора, уверены пользователи соцсетей.