Жители Ростова высмеяли водителя, обвиняющего людей в нарушениях собаками ПДД

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Свой пост в социальной сети мужчина подкрепил случаем из жизни, который повесил клеймо ответственности на людей за поведение своих питомцев. В группе единомышленников «Подслушано Ростов-на-Дону» особенно разумного комментатора «затравили» активные пользователи Сети.

Жители Ростова высмеяли «умного» водителя, обвиняющего людей в нарушениях собаками ПДД.

«Еду я по Варфоломеева, собака не спеша переходит проезжую часть там, где нет пешеходного перехода, медленно, даже не перебегает. А дальше был пешеходный - рядом, в трех метрах. Вывод: собаки идут по следу человека. Поэтому когда умиляются «ах, собачка идет по зебре, не то, что некоторые люди», знайте: собачки повторяют за людьми, а люди бывают разные)», - говорится в сообщении.

Не стали терпеть оскорбления другие пользователи группы и дали отпор мужчине: «Автор врет», «капитан очевидность», «т.е. если собака гадит посреди площади, значит это же кто-то делал из людей?».

Сообщение мужчины сразу же набрало негативных отзывов и стало не информативным для ростовчан. Подобные публикации не только не интересны, но и компрометируют автора, уверены пользователи соцсетей.