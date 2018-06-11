В Коми за год 600 женщин отказались от аборта

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Судя по статистическим данным, в российских регионах федеральная программа по улучшению демографии получает свое практическое воплощение. Этому способствует повышение выплат, субсидий и снижение ипотечных ставок.

В Республике Коми за прошлый год 600 женщин отказались от аборта, который они намеревались сделать не по медицинским показаниям, а из-за социальных проблем. Судя по статистическому отчету республиканского Минздрава, в прошлом году во время приема в женских консультациях три тысячи забеременевших женщин выразили желание прервать беременность. То есть, 20% из них переменили свое решение.

Медицинские чиновники признаются, что результаты пока более чем скромные, но за пять лет удалось почти на треть уменьшить число абортов в регионе. Для будущих мам в Коми созданы бесплатные консультативные семинары психологов и гинекологов, которые в простой форме рассказывают о счастье материнства и о тех последствиях, которые влечет за собой аборт.