Сегодня, 18:10

В шествии приняли участие больше 8 тысяч граждан прибалтийских стран. Примечательно, что оно вызвало много негативной реакции. Противники ЛГБТ-парадов пригрозили провести такое же мероприятие с хоккеистами.

Стоит отметить, что неделя секс-меньшинств проходит в одной из стран Прибалтики каждый год. На этот раз в Риге в акции принимали участие не только геи с лесбиянками, но и представители политических партий, а также гости соседних стран.

В это же время традиционно было и много противников мероприятия. Они заявили, что проведут свой масштабный митинг в противовес «Балтийскому-гей-параду» с участием хоккеистов. Хоть последние и отказались от предложения из-за того, что федерация в политических мероприятиях участие не принимает, но вот в социальных сетях люди начали масштабную акцию против ЛГБТ-меньшинства. Они организовали в Риге «Праздник семьи», который противостоит шествиям геев.

Во время самого «гей-парада» люди шли с плакатами о том, что «Балтик прайд» поддерживает посольство США в Риге. Также люди заявляли, что любят американскую армию, здесь, видимо, имеется в виду их миссионерская деятельность. Также в Прибалтике сейчас находятся тысячи военных США. Там постоянно проходят учения.