В супермаркете Петербурга продают пряники времен нашествия Наполеона

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Забавную фотографию разместила в социальной сети жительница северной столицы, сопроводив не менее ироничным комментарием. Оказывается, для археологических находок не обязательно копать землю, а просто зайти в ближайший магазин.

В супермаркете Санкт-Петербурга продают пряники времен нашествия Наполеона на Российскую империю. В этом легко убедиться, взглянув на дату «1812», отштампованную на упаковке кондитерского изделия. Да трудные были времена, но вероятно производитель сладостей имеет давнюю и славную историю. Покупательница сфотографировала артефакт, опубликовав снимок в социальной сети, чем вызвала множество комментариев.

Большинство пользователей дали совет нести пряники в музей Отечественной войны 1812 года и получить приличное вознаграждение за историческую находку. Некоторые вспомнили «Совет в Филях», который искусствоведы иногда называют чаепитием. Может быть, именно этими пряниками Михаил Кутузов угощал Барклая-де-Толли. В общем, публикация позабавила пользователей и стала своеобразным мотиватором.