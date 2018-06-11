VistaNews.ru


В супермаркете Петербурга продают пряники времен нашествия Наполеона

Сегодня, 17:44

Забавную фотографию разместила в социальной сети жительница северной столицы, сопроводив не менее ироничным комментарием. Оказывается, для археологических находок не обязательно копать землю, а просто зайти в ближайший магазин.

В супермаркете Санкт-Петербурга продают пряники времен нашествия Наполеона на Российскую империю. В этом легко убедиться, взглянув на дату «1812», отштампованную на упаковке кондитерского изделия. Да трудные были времена, но вероятно производитель сладостей имеет давнюю и славную историю. Покупательница сфотографировала артефакт, опубликовав снимок в социальной сети, чем вызвала множество комментариев.

Большинство пользователей дали совет нести пряники в музей Отечественной войны 1812 года и получить приличное вознаграждение за историческую находку. Некоторые вспомнили «Совет в Филях», который искусствоведы иногда называют чаепитием. Может быть, именно этими пряниками Михаил Кутузов угощал Барклая-де-Толли. В общем, публикация позабавила пользователей и стала своеобразным мотиватором.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Жительница Петрозаводска испугалась торта-собачки

Жительница Воронежа купила зефир с деревянной начинкой

Физики из Санкт-Петербурга выяснили, как предотвратить нашествие астероидов

Главное за неделю

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков, подтверждающих существование угрозы для...

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Рекомендуем