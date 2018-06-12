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В Алма-Ате девушка проволокла трамвай с 50 пассажирами

Сегодня, 06:30

Женской эмансипацией и достижением равенства в правах по сравнению с мужчинами дело не заканчивается. Множество представительниц слабого пола демонстрируют намерения того, чтобы их считали «сильными».

Очередное подтверждение этому произошло в Алма-Ате. Там девушка показала, что может не просто проволочь за собой трамвай. При этом он был нагружен 50 пассажирами.

Для этого девушка использовала специально изготовленные тросы. Известно, что вес самого трамвая был 22 тонны, а пассажирами были, в том числе, дети.

В Алма-Ате это является очередным достижением. Рекорд был установлен во время проведения городского фестиваля. В Сети уже доступно видео этого события, произошедшего в Алма-Ате.

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