В Костроме выбрали «королеву бизнеса»

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В конкурсе выиграла предприниматель по имени Александра Шишкина. Победительницу среди конкурсанток определяли вчера, 10 июня, в зале Дома музыки.

Александра владеет в Костроме студией авторской одежды и проката платьев. Члены жюри выбрали именно её из-за прогресса в бизнесе за 7 недель. Бизнесвумен показала не только увеличение прибыли, но и яркую презентацию себя. «Королеву бизнеса» в итоге наградили бесплатной программой обучения в бизнесе, где она сможет улучшить свои навыки ведения дела.

Вице-королевой признали Екатерину Борисовой, которая имеет столовую. За несколько месяцев работы женщина показала отличный результат.

«Народной королевой» стала Олеся Сидорова и её агентство детских праздников. Ей помог не столько бизнес, сколько защита проекта и то, что она буквально прилетела с крестин своего ребёнка.