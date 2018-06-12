VistaNews.ru


В Костроме выбрали «королеву бизнеса»

Сегодня, 05:15

В конкурсе выиграла предприниматель по имени Александра Шишкина. Победительницу среди конкурсанток определяли вчера, 10 июня, в зале Дома музыки.

Александра владеет в Костроме студией авторской одежды и проката платьев. Члены жюри выбрали именно её из-за прогресса в бизнесе за 7 недель. Бизнесвумен показала не только увеличение прибыли, но и яркую презентацию себя. «Королеву бизнеса» в итоге наградили бесплатной программой обучения в бизнесе, где она сможет улучшить свои навыки ведения дела.

Вице-королевой признали Екатерину Борисовой, которая имеет столовую. За несколько месяцев работы женщина показала отличный результат.

«Народной королевой» стала Олеся Сидорова и её агентство детских праздников. Ей помог не столько бизнес, сколько защита проекта и то, что она буквально прилетела с крестин своего ребёнка.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В аграрном ВУЗе Брянска выбрали "Мисс Университет-2018"

В Ульяновске на светском балу выбрали короля и королеву

В Костроме пассажирка выпала из автобуса и покалечилась

Главное за неделю

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков, подтверждающих существование угрозы для...

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Онкологи объяснили сильный рост количества больных раком

В рамках исследовательской программы Global Burden of Disease Study врачи...

Рекомендуем