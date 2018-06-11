В Кургане появилась масса жалоб на некачественный общепит

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Посетители местных сообществ Сети сообщают, что кислый борщ – это традиционная российская еда. Однако они никогда не сталкивались в меню с таким блюдом, как «кислая котлета».

В Кургане появилась масса жалоб на то, как жителей и гостей города кормит местный общепит. В итоге, посетители интернета задались вопросом, либо это правда, либо клиенты просто «заелись».

Удивительным, по их мнению, является то, что претензии на некачественный общепит, в основном, касаются двух заведений, находящихся в Кургане. При этом они начали поступать только в самое последнее время.

Раньше с жалобами выступали отдельные граждане, которые посетили в Кургане на улице, носящей имя Ленина, столовую «Чашка». Теперь стала упоминаться и «Тарелка», местом расположения которой является улица Бажова.

Одна горожанка проинформировала в Сети, что её родственница, заказав еду, якобы получила в ней настоящую улитку. При этом в её заказе суп из морепродуктов не значился. Котлета, которую подали на второе, женщине также показалась кислой. Из этого она сделала вывод о «старом» и залежавшемся мясе.

Не все посетители Сети согласились, что в Кургане некачественный общепит. Многие сослались на собственный опыт, при котором не сталкивались ни с чем подобным.

Они не верят в информацию о пирожках с плесенью в Кургане. Большинство полагает, что жалобы на «Чашку» и «Тарелку» пишут конкуренты или сотрудники, оказавшиеся уволенными.