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«По 100»: В юбилей Кемерова власти поздравили ровесницу города

Сегодня, 16:56

Исполняющая обязанности заместителя губернатора Ольга Турбаба лично поздравила одногодку родного города. Анна Атланова отметила день рождения в сотый раз и получила искренние поздравления от администрации города.

В юбилей 100-летия Кемерова власти поздравили ровесницу города. Кемеровчанка переехала на постоянное место жительства в этот город еще в 1938 году с мужем. Сейчас она вспоминает, что многое пережила, и рада, что оказалась именно в этом городе. За свою жизнь она сменила не один вид деятельности и уже привыкла быть полезной городу и трудиться на его благо и процветание. «По 100», - авторитетно подчеркнули соседи юбилярши.

В современной России люди имеют достаточно обеспеченный уровень жизни, однако в книгу рекордов Гиннесса россияне не записаны как самые долгоживущие люди в мире.

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