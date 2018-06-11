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Жильцы одного из домов вывесили на двери подъезда угрожающее объявление, в котором обратились к недобросовестному анониму. По рассказу граждан, именно он постоянно оставляет пакеты с мусором в общественном месте, а не выбрасывает их в установленных местах.

Благовещенцы пригрозили «жестоко казнить» неизвестного соседа-грязнулю, который удивительным образом и незаметно для всех постоянно мусорит. Такие действия анонима сильно разозлили жителей дома, однако какого рода наказание ожидает нечистоплотного нарушителя правопорядка – на объявлении не разглашается.

Специалисты порекомендовали встревоженным благовещенцам обратиться в профильные инстанции, где за нарушителем будут наблюдать уже специалисты. Жильца дома предупредят о немедленной уборке сроком в два дня, а если этого не произойдет – грязнуля заплатит штраф. Подобные нарушения имеют место и в других районах города, как сообщают местные жители.