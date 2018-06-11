VistaNews.ru


СМИ: Мэрия Москвы снова купила известного журналиста Габрелянова

Сегодня, 16:51

Специалисты из Telegram-канала «Методичка» решили сравнить, что медиаменеджер писал в своём Twitter год назад и как нелицеприятно отзывался о российской власти, и что пишет сейчас.

Как сообщают СМИ, а именно Telegram-канал «Методичка», мэрия Москвы снова купила перед выборами известного журналиста Арама Габрелянова. Специалисты предложили сравнить его прошлогодние оппозиционные твитты, в которых он называл Собянина вором, заявлял, что он купил всех чиновников и продолжает воровать федеральные деньги.

Сейчас же перед выборами Габрелянов пишет, что Собянин теперь мудрый человек, благодаря которому Москва расцвела. Журналист заявляет, что он «мудрый политик», хотя ещё год назад называл его жуликом.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Пользователи Telegram сообщают о проблемах в работе мессенджера

Гудков: «У Собянина нет никаких шансов остаться мэром Москвы»

Саксофонист Матвей Шерлинг найден мертвым в своей квартире в Москве

Главное за неделю

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков, подтверждающих существование угрозы для...

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Рекомендуем