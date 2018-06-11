СМИ: Мэрия Москвы снова купила известного журналиста Габрелянова

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Специалисты из Telegram-канала «Методичка» решили сравнить, что медиаменеджер писал в своём Twitter год назад и как нелицеприятно отзывался о российской власти, и что пишет сейчас.

Как сообщают СМИ, а именно Telegram-канал «Методичка», мэрия Москвы снова купила перед выборами известного журналиста Арама Габрелянова. Специалисты предложили сравнить его прошлогодние оппозиционные твитты, в которых он называл Собянина вором, заявлял, что он купил всех чиновников и продолжает воровать федеральные деньги.

Сейчас же перед выборами Габрелянов пишет, что Собянин теперь мудрый человек, благодаря которому Москва расцвела. Журналист заявляет, что он «мудрый политик», хотя ещё год назад называл его жуликом.