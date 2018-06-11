В Брянске женщина купила хлеб с железной стружкой

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Горожанка пошла в один из магазинов и получила необычную буханку. Она пожаловалась из-за случившегося в социальных сетях, но ей посоветовали лучше обратиться в Роспотребнадзор.

В Брянске местная жительница купила себе хлеб в одном из магазинов. Однако, когда она пришла домой и разрезала буханку, то увидела, что она была с железной стружкой внутри. Женщина всё сфотографировала, а затем выложила снимки в интернет.

Комментаторы к публикации посоветовали отнести хлеб обратно в магазин, хотя некоторые жители Брянска решили, что с такой находкой лучше идти в местное управление Роспотребнадзора.

Стоит отметить, что этот случай уже далеко не первый в городе и регионе. Людям часто попадаются опасные товары с «сюрпризами». К примеру, в апреле другая жительница Брянска купила минтай с червями.