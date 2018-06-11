Под Воронежем житель купил лотерейный билет и получил дом у моря

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В этом городе реально проживают удачливые люди. Фортуна к ним явно благоволит. Выигрыши следуют один за другим, и каждый раз куш становится очень впечатляющим.

Вот и в этот раз, гражданин РФ, проживающий под Воронежем, решил купить лотерейный билет. Он не ошибся. Теперь у него, в качестве приза, дом у моря.

Ранее сообщалось о размере призового фонда этого тиража. Он составил 4 417 4400 рублей. Первый тур вызвал в Воронеже заметный ажиотаж. Там 210 тысяч рублей оказались разделёнными между четырьмя россиянами.

Во втором туре главными призами являлись дома у моря. Один выиграл житель Ульяновска, а обладателем второго стал гражданин РФ, проживающий под Воронежем. Счастливчик купил удачный лотерейный билет и получил в итоге дом у моря.

Его имя и возраст пока не сообщаются. Также неизвестно, когда он сможет получить во владение выигранную собственность и что должен будет за это заплатить.

Впрочем, за Воронежем уже давно закрепилась слава, что проживающие там люди носят «божью метку». Так это или не так, поди – установи, но выигрывают они регулярно. Под Воронежем в Панино проживает пенсионерка, которая «сорвала» главный приз лотереи в 506 млн рублей. А жительница областного центра совсем недавно «взяла» в «Поле чудес» домашний кинотеатр.