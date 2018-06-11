Сегодня, 16:31

Громкое заявление главреда «Эха Москвы» озадачило и напугало участников конференции блогеров «НеФорум - 2018» в Тюмени. Причиной начала противостояния между СМИ и блогерами стало отношение к контенту, как к данности, а его уникальность и правдивость отошли на второй план. Из-за этого пострадали источники информации.

Алексей Венедиктов предвидит начало борьбы за качество контента. Известный редактор радиостанции уверил гостей и участников конференции в Тюмени в правильности своей позиции.

Объясняя новый подход к информации изобилием, Венедиктов сообщил, что пользователи сами выбирают, откуда почерпнуть новую информацию. После выбирают самый качественный контент. Те, кто пишет фейковые новости и информацию, заслуженно отойдут на второй план, резюмирует главред оппозиционного издания.