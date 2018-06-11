VistaNews.ru


В Рособрнадзоре опровергли информацию об отмене результатов ЕГЭ по математике

Сегодня, 15:50

Посты в социальных сетях по поводу провала Единого государственного экзамена текущего года по математике, а также многочисленных нарушений, фальсификаций и подлогов, не соответствуют действительности. Во всех регионах были полностью соблюдены предписанные законодательством нормативы.

В Рособрнадзоре опровергли информацию об отмене результатов ЕГЭ по математике. Тревожные для сотен тысяч выпускников сведения появились ранее в социальных сетях со ссылкой на ресурс Федерального института педагогических измерений. По сведениям контролирующего ведомства, никаких поводов для аннулирования не было. Ситуация со средними баллами результатов ЕГЭ улучшается, благодаря работе преподавателей и новым методикам.

Как сообщалось ранее, в этом году на 100 баллов сдали экзамен по информатике 260 выпускников. С математикой, которая считается «непрофильным» предметом в ряде гуманитарных вузов, дело обстоит несколько хуже. Минимальные баллы не смогли получить три процента экзаменующихся. В прошлом году положение было хуже, учитывая, что количество участников увеличилось на 24 тысячи.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

НГУ планирует готовить магистров по видеоиграм

На Ставрополье бесследно исчезла девушка, стерев аккаунты в соцсетях

Специалисты опровергли информацию о смертях в Пхенчхане от вируса Норуолка

Главное за неделю

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков, подтверждающих существование угрозы для...

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Онкологи объяснили сильный рост количества больных раком

В рамках исследовательской программы Global Burden of Disease Study врачи...

Рекомендуем