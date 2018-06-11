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Посты в социальных сетях по поводу провала Единого государственного экзамена текущего года по математике, а также многочисленных нарушений, фальсификаций и подлогов, не соответствуют действительности. Во всех регионах были полностью соблюдены предписанные законодательством нормативы.

В Рособрнадзоре опровергли информацию об отмене результатов ЕГЭ по математике. Тревожные для сотен тысяч выпускников сведения появились ранее в социальных сетях со ссылкой на ресурс Федерального института педагогических измерений. По сведениям контролирующего ведомства, никаких поводов для аннулирования не было. Ситуация со средними баллами результатов ЕГЭ улучшается, благодаря работе преподавателей и новым методикам.

Как сообщалось ранее, в этом году на 100 баллов сдали экзамен по информатике 260 выпускников. С математикой, которая считается «непрофильным» предметом в ряде гуманитарных вузов, дело обстоит несколько хуже. Минимальные баллы не смогли получить три процента экзаменующихся. В прошлом году положение было хуже, учитывая, что количество участников увеличилось на 24 тысячи.