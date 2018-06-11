Сестра осуждённого в РФ украинского режиссёра опровергает слухи об обращении к Путину

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Наталья заявила, что и она, и все члены семьи Сенцова у российского президента ничего не просили. Об этом сообщает информагентство «Громадське».

Сестра осуждённого в РФ украинского режиссёра Сенцова в своём недавнем интервью опровергает слухи об обращении к Путину с просьбой освободить брата.

История началась, когда информационное агентство из Великобритании The Guardian недавно опубликовало статью. В ней указывалось, что якобы Наталья просила главу России освободить Сенцова перед грядущим футбольным чемпионатом мира. Тогда The Guardian приводило слова женщины о том, что она и семья надеется, что Путин освободит всех политических заключённых. Но в это время журналисты решили подать новость таким образом, что мол родственники Сенцова обращаются с просьбой.

Стоит отметить, что известный украинский режиссёр-политзаключённый объявил голодовку, которая длится уже 28 дней. Своим шагом он требует от Путина освободить всех 64 политических заключённых из Украины, которых держат в РФ.