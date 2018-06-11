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Чемодан, вокзал, Израиль: Лена Миро прокомментировала новое гражданство Ивана Урганта

Сегодня, 15:15

Известная блогер Лена Миро не осталась в стороне и решила прокомментировать самую громкую новость, а именно то, что Иван Ургант вместе с женой и детьми вернулся к своим корням и стал гражданином Израиля.

Журналистка Лена Миро сообщила, что Иван Ургант решил лишний раз подстраховать себя и свою семью, а потому и получил новое гражданство. Таким образом, телеведущий моет в любое время уехать из страны, если в России возникнут проблемы.

«Ивану очень неплохо живётся в России. Он много зарабатывает, он популярен, востребован. И дело, конечно, не в визах для путешествий, которые Ване легко даст любая страна. И хотя о дальнейших планах Ивана не сообщается, всё понятно и без того: деньги зарабатывает в России, а паспорт таки лучше израильский», - заявила Миро на платформе livejournal.

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