45 школьникам Москвы предстоит поездка в образовательный центр «Сириус»

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В период с 2 по 25 июля на площадке образовательного центра «Сириус» (Сочи) намечено проведение образовательной смены для учащихся 8-10 классов московских школ. Ее организуют в рамках программы «Большие вызовы — 2018». Имена участников мероприятия были названы после того, как были озвучены результаты Московского городского конкурса исследовательских и проектных работ и Всероссийского конкурса научно-технологических проектов. Об этом написал портал Москва News.

Сообщается, что в ходе поездки в центр «Сириус» столичные школьники будут осуществлять научно-исследовательскую деятельность по интересующим их направлениям. Также им предстоит участие в развивающих играх и мастер-классах.

Напомним, что сочинский центр «Сириус» был создан с целью помогать развиваться детям, проявляющим впечатляющие способности в различных областях. Каждый месяц в его стенах обучается порядка восьми сотен детей.