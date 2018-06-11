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В Севастополе далеко в небе заметили светящийся смайл

Сегодня, 14:41

Необычное явление представляло собой некую зловещую улыбку на горизонте в море.

В Севастополе местные жители сфотографировали необычный закат. Там далеко в небе они заметили светящийся смайл. При этом он был достаточно зловещим – в духе Хэллоуина. Интересный снимок выложили в один из местных пабликов в соцсети "ВКонтакте", где его успели оценить множеством лайков.

Стоит отметить, что этот светящийся смайл был просто интересной комбинацией облаков и заката, которые встречаются редко. Пользователи в Сети стали шутить про "усмешку Бога", а также выдвигать различные паранормальные объяснения природного явления.

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