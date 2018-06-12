Ежемесячно московские учителя за развитие «МЭШ» получают надбавку за развитие «МЭШ»

Сегодня, 14:15

Состоялось очередное селекторное совещание московского Депобразования. В ходе этого мероприятия Марианна Лебедева (директор Городского методического центра) сообщила о наличии стимулирующей меры в отношении местных учителей, принимающих участие в развитии «Московской электронной школы». По ее словам, ежемесячно педагогам из 438 столичных школ дают надбавку в 10000 рублей. Об этом пишет АГН «Москва»

Марианна Лебедева заострила внимание на том, что в настоящее время ресурсы «МЭШ» используют 53% учителей столицы, старше 60 лет. Наиболее активными пользователями системы являются учителя старше 41 года (68% от общего количества).

По словам лидера московского Депобразования Исаака Калины, следует поблагодарить учителей за активное использование и помощь с развитием «МЭШ». Это помогает им становиться современниками их подопечных. Как полагает министр, способности человека не должны оцениваться с точки зрения его возраста.