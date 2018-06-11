«Удар по здравому смыслу»: Сельская Россия верит в НЛО

Данные центра изучения общественного мнения решил анализировать исследователь Евгений Сафронов. Мужчина охотно собирает доказательства существования гуманоидов, ведьм, русалок и прочих существ, которые, по версии многих русских обывателей, действительно реальны.
По данным ВЦИОМ, в 2016 году 36% опрошенных уверены в существовании сверхсуществ. Исследователь Евгений Сафронов решил проверить теорию и собирает все данные о контактах людей с неизведанным. Для примера Сафронов рассказал историю из Ульяновской области.
Подобные истории не редкость. Ходит слух, что пускать в дом мертвецов нельзя – это станет погибелью. Также люди не опровергают свои слова о существовании инопланетян. Сельская Россия верит в НЛО, целителей и даже оборотней, резюмирует Сафронов.
«Видела вот лично я тарелку. Над моим колодцем висела, видимо, воду брали», - говорит женщина.
«Я испытал страх, которого никогда в жизни не испытывал. Когда «тарелка» улетела, я до дома, не помня себя, доехал и смотрю - ширинка-то у меня мокрая», - откровенно признался мужчина.
Встречаясь с подобными случаями, Сафронов часто сталкивается с тем, что ему предлагают фото и даже видео. Это в некоторой мере удар по здравому смыслу, но все материалы Сафронов собирает и коллекционирует.