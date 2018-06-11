«Удар по здравому смыслу»: Сельская Россия верит в НЛО

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Данные центра изучения общественного мнения решил анализировать исследователь Евгений Сафронов. Мужчина охотно собирает доказательства существования гуманоидов, ведьм, русалок и прочих существ, которые, по версии многих русских обывателей, действительно реальны.

По данным ВЦИОМ, в 2016 году 36% опрошенных уверены в существовании сверхсуществ. Исследователь Евгений Сафронов решил проверить теорию и собирает все данные о контактах людей с неизведанным. Для примера Сафронов рассказал историю из Ульяновской области.

«И вот ночью ко мне из-под кровати ползёт сын. Я ему говорю тихо: «На крыльцо, на крыльцо уходи». Муж всё равно услышал, проснулся — и как давай матом громко-громко ругаться. Сын обратно стал отползать и шептать мне жалобно: «Мам, мам, сколько раз я тебе говорил? В следующий раз ты окно открывай - я через него зайду», - говорила женщина о ребенке, который давно погиб.

Подобные истории не редкость. Ходит слух, что пускать в дом мертвецов нельзя – это станет погибелью. Также люди не опровергают свои слова о существовании инопланетян. Сельская Россия верит в НЛО, целителей и даже оборотней, резюмирует Сафронов.

«Видела вот лично я тарелку. Над моим колодцем висела, видимо, воду брали», - говорит женщина. «Я испытал страх, которого никогда в жизни не испытывал. Когда «тарелка» улетела, я до дома, не помня себя, доехал и смотрю - ширинка-то у меня мокрая», - откровенно признался мужчина.

Встречаясь с подобными случаями, Сафронов часто сталкивается с тем, что ему предлагают фото и даже видео. Это в некоторой мере удар по здравому смыслу, но все материалы Сафронов собирает и коллекционирует.