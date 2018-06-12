В России намерены ввести дополнительные выплаты учителям за подготовку к ЕГЭ

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В Госдуме РФ рассматривают законопроект, по которому российские учителя смогут рассчитывать на допвыплаты за подготовку учеников 9 и 11 классов к ЕГЭ. Этот документ может вступить в силу уже в следующем году. Соответствующая норма прописана в законе об образовании. Но выполняют ее не все регионы, а наиболее прозрачной системой выплат может похвастаться столица РФ. Об этом пишет портал Москва News.

Комментируя новость, Исаак Калина (он возглавляет столичный Депобразования), рассказал, что московский мэр Сергей Собянин в свое время озвучил решение, согласно которому работа должны оплачиваться отдельно. Суммы компенсаций представлены на страницах сайта «Школа большого города». Также министр отметил, что для учителя проведение экзамена куда сложнее, чем обычный урок, поэтому эта работа должна оплачиваться дополнительно.