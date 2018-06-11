МФЦ начнут принимать и передавать жалобы от граждан в Роспотребнадзор

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Специалисты центров будут не только посредниками, но и помогут россиянам правильно составить обращение и обосновать собственную неудовлетворенность теми или иными полученными услугами. Такие новшества позволят сохранить потребителям немалые деньги.

Многофункциональные центры (МФЦ) начнут принимать и передавать жалобы граждан в Роспотребнадзор, о чем рассказали депутаты, инициирующие рассмотрение данного законопроекта. По словам активистов, множество организаций, выдающих себя за общественные правовые консультационные центры, пользуются доверчивостью россиян и выставляют за свои услуги приличные счета.

Более того, в год Роспотребнадзор получает более 750 тысяч жалоб, что говорит о востребованности данной услуги со стороны МФЦ. Чиновники отметили, что многие потребители просто не знают, как правильно составить жалобу и как ее отправить без помощи платных юристов, для чего и был инициирован данный проект.