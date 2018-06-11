VistaNews.ru


МФЦ начнут принимать и передавать жалобы от граждан в Роспотребнадзор

Сегодня, 13:56

Специалисты центров будут не только посредниками, но и помогут россиянам правильно составить обращение и обосновать собственную неудовлетворенность теми или иными полученными услугами. Такие новшества позволят сохранить потребителям немалые деньги.

Многофункциональные центры (МФЦ) начнут принимать и передавать жалобы граждан в Роспотребнадзор, о чем рассказали депутаты, инициирующие рассмотрение данного законопроекта. По словам активистов, множество организаций, выдающих себя за общественные правовые консультационные центры, пользуются доверчивостью россиян и выставляют за свои услуги приличные счета.

Более того, в год Роспотребнадзор получает более 750 тысяч жалоб, что говорит о востребованности данной услуги со стороны МФЦ. Чиновники отметили, что многие потребители просто не знают, как правильно составить жалобу и как ее отправить без помощи платных юристов, для чего и был инициирован данный проект.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Свердловчане чаще всего жалуются на услуги ЖКХ – Роспотребнадзор края

Роспотребнадзор: В Сербии вспышка кори

В Москве «умные счетчики» самостоятельно отправят показатели

Главное за неделю

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков, подтверждающих существование угрозы для...

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Онкологи объяснили сильный рост количества больных раком

В рамках исследовательской программы Global Burden of Disease Study врачи...

Рекомендуем