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Воронежские маршрутчики начнут помогать инвалидам и мамам с колясками

Сегодня, 13:45

Согласно новым распоряжениям местных властей, теперь на городском сайте будет опубликовано расписание всех маршруток, оборудованных пандусами. Более того, забираться в общественный транспорт маломобильным гражданам обязаны будут помогать водители.

В скором времени воронежские маршрутчики начнут помогать инвалидам и мамам с колясками, которые самостоятельно не могут попасть в салон автомобиля. Накануне в горсовете был поднят данный вопрос после получения властями большого количества жалоб от людей, передвигающихся на инвалидном кресле, а также от мам с маленькими детьми, которые перевозятся на колясках.

Теперь, после публикации соответствующего расписания, водитель при виде маломобильного гражданина должен будет выйти и откинуть пандус, а затем помочь человеку забраться в салон. Если такого не произойдет, гражданину необходимо будет сфотографировать номер авто и записать время и место нарушения, а после обратиться на городской сайт с жалобой. За такие действия водители будут оштрафованы, но только в случае повторного нарушения.

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