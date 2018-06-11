В Роспотребнадзоре рассказали, чем минеральная вода отличается от питьевой

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Всё дело в содержании солей и микроэлементов. Такую воду нужно пить каждый день по 1-2 стакана всем людям.

В Роспотребнадзоре по РТ рассказали, чем минеральная вода полезная для организма человека, и чем отличается от питьевой. Для ежедневного использования и готовки еды можно пользоваться питьевой водой. Её также можно пить нужное количество в день.

Минеральная вода в свою очередь имеет в составе минеральные соли, что, конечно же, ясно из названия, и микроэлементы. Состав воды в химическом плане не меняется, чего нельзя сказать о питьевой воде.

Медики порекомендовали выпивать по 1-2 стакана минеральной воды каждый день всем людям, что нужно для поддержания уровня полезных веществ в организме.