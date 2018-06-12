«Секс и город: Мумбаи»: Русский занялся сексом с иностранкой, а отвечать партнерше

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Пара была замечена в компрометирующем положении и непристойно вела себя в Мумбаи. Полиция задержала женщину, в то время как бойфренду, иностранцу, удалось скрыться.

В то время как рискованный ролик пары стал вирусным, полиция все еще не может узнать личность женщины. Русский занялся сексом с иностранкой, а отвечать партнерше.

«Сначала мы думали, что они целуются. Когда полиция пришла, они пересекли дорогу. Инцидент вызвал волнение, и мужчина в толпе сказал, что они занимались сексом. К тому времени иностранный гражданин добился своего побега, но мы задержали женщину. Секс и город в версии Мумбаи», - сообщил сотрудник полиции.

Согласно публикации в Times of India, женщина находилась в «психически нестабильном» состоянии. Во время допроса полицейскими женщина не смогла ответить на основные вопросы, такие, как ее имя и место жительства.

«Женщина кажется психически неуравновешенной. Она не смогла сообщить свой адрес или контактный номер ни одного из своих родственников или где она проживала», - говорят полицейские.

По последним данным, женщина была отправлена в следственный изолятор в Чембуре.