«Секс и город: Мумбаи»: Русский занялся сексом с иностранкой, а отвечать партнерше

Пара была замечена в компрометирующем положении и непристойно вела себя в Мумбаи. Полиция задержала женщину, в то время как бойфренду, иностранцу, удалось скрыться.
В то время как рискованный ролик пары стал вирусным, полиция все еще не может узнать личность женщины. Русский занялся сексом с иностранкой, а отвечать партнерше.
Согласно публикации в Times of India, женщина находилась в «психически нестабильном» состоянии. Во время допроса полицейскими женщина не смогла ответить на основные вопросы, такие, как ее имя и место жительства.
По последним данным, женщина была отправлена в следственный изолятор в Чембуре.