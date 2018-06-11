После истории с учительницей из Омска модельному агентству пришёл крупный контракт

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В нём заказчик попросил найти полную модель plus size, фотографию которой напечатают на обложке одного из глянцевого журнала.

Как рассказала владелица компании по имени Екатерина, модельному агентству пришёл не один контракт. Но самый крупный оказался заказом от московского издания. Сразу после истории с уволенной учительницей из Омска Екатерине предложили найти омичку-толстушку, чтобы напечатать её на обложке журнала. Владелицу агентства также попросили не раскрывать условия договора, а также не комментировать предложения. Поэтому компания сейчас разыскивает полных девушек plus size для портфолио.

Сроки, за которые нужно найти модель, оговорены так и не были, но сделать это нужно быстро. Кроме того, по словам Екатерины, ей поступили предложения и из зарубежья.

Агентство уже запланировало показ, на котором молодые тюменские, новосибирские и ростовские модельеры покажут на манекенщицах свою одежду.