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В Нижегородской области санкции вызвали проблемы с вакциной от полиомиелита

Сегодня, 11:20

Медики сообщили, что такая ситуация сложилась в связи с международными санкциями, которые введены против России.

Родители малышей в Нижегородской области бьют тревогу – в регионе возникли проблемы с вакциной от полиомиелита. Необходимость вакцинации от серьезных заболеваний для современных родителей очень важна, данный вопрос стоит на контроле у государства. Несмотря на это, в Нижегородской области назревает паника из-за отсутствия вакцины от полиомиелита. Представители министерства здравоохранения РФ сообщили, что такая ситуация сложилась в результате санкций, которые были введены против нашего государства со стороны мирового сообщества.

В социальных сетях пользователи активно обсуждают данную проблему и последствия, к которым может привести отсутствие данной прививки у малышей. Известно, что в России данный вид вакцины не производится, поэтому власти вынуждены закупать ее.

В медицинских учреждениях Нижегородской области сообщают, что тем детям, которые должны по установленному графику прививаться от полиомиелита, придется подождать новых поставок, но срок ожидания не определен. Родители переживают, ведь без данной прививки ребенок не может посещать детское дошкольное учреждение.

Подобные проблемы назревают и в других регионах.

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