Сын Кейт Миддлтон ужаснул мир своими опасными игрушками

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Старший сын Кейт Миддлтон ужаснул поклонников со всего мира, которые заметили, какими опасными игрушками заваляется наследник британского престола. Об этом передает портал VladТime.

В воскресение Кейт Миддлтон вместе с сыном Джорджем и дочерью Шарлоттой прибыли в королевский поло-клуб, чтобы посмотреть игру отца семейства принца Уильяма. В перерывах Кейт сидела на траве и забавлялась с дочерью, пока Джордж играл с детскими пистолетом и наручниками. Поклонники королевской семьи были в шоке, что маленькому принцу с самого раннего детства показывают оружие.

Многие заявили, что пистолет явно не лучшая игрушка для будущего короля. Британцы заявили, что Кейт Миддлтон стоит пересмотреть свое воспитание сына и вместо оружия давать ребенку играть с машинками или обучить футболу.