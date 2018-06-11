Фанат сборной Саудовской Аравии приехал на велосипеде в Петербург

Сегодня, 10:56

Мужчина по имени Аравии Фахад Ибрахим Альяхья во время своего путешествия проехал больше 5 тысяч километров, чтобы увидеть тренировку футболистов. Спортсмен называет поездку «лёгкой и приятной».

Житель Саудовской Аравии, будучи фанатом национальной сборной по футболу, на велосипеде приехал в Петербург, чтобы посмотреть на тренировку. Такая идея, признаётся Альяхья, пришла к нему около 20 лет назад. Он хотел приехать на велосипеде во Францию в 1998 году, чтобы поддержать команду Саудовской Аравии.

Сейчас же марафонец преодолел больше 5 тысяч километров, проехав по территории Египта, Турции, Грузии и России. Саудовская Аравия также попросила путешественника привести послу в Москве флаг государства, что он и сделал.

По словам Альяхья, комфортной он считает поездку уже по России. Здесь ехать ему было приятно, что конечно же связано с климатом и температурами. В следующем году велосипедист собирается совершить подобное путешествие, но уже со всей своей семьей.

Сейчас же Альяхья посетит открытую тренировку сборной Саудовской Аравии, которая 14 июня откроет ЧМ-2018 на стадионе «Лужники».