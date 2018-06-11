Исчезнувшего офицера ВВС США нашли спустя 35 лет и уличили в связи с СССР

Сегодня, 08:49

Необычный инцидент прокомментировали в отделе специальных расследований. По словам экспертов, мужчина встал на сторону противников НАТО еще в 1983 году, после вероятной «вербовки». После он обогатился на 28 тыс. долларов и по поддельным документам остался проживать в Калифорнии.

Правоохранительные органы США задержали в Калифорнии экс-военного ВВС США. Нашли Уильяма Говарда Хьюза-младшего спустя 35 лет. Associated Press сообщает, что расследованием дела занимаются в отделе специальных расследований.

«В последний раз Хьюз снимал более 28 000 долларов в Альбукерке летом 1983 года после возвращения из двухнедельного отпуска в Европе», - говорится в официальном сообщении.

Тогда он только что закончил работу в Нидерландах, где он работал с офицерами НАТО на воздушно-десантных самолетах электронного наблюдения. Он должен был вернуться в Альбукерку к августу того же года, но без вести пропал. Политологи, несмотря на заявление бюро расследований, усматривают возможность вербовки исчезнувшего офицера-дезертира, более того его уличили в связи с СССР. Пресс-секретарь отдела специальных расследований сообщила журналу Альбукерки, что нет никаких признаков того, что Хьюз был связан с Советским Союзом или какая-либо секретная информация утекла.

Хьюз сказал властям после его захвата в среду, что он был подавлен из-за пребывания в рядах ВВС и решил уйти. Он создал фальшивую личность и с тех пор живет в Калифорнии. Офицера обвинили в дезертирстве и держат на базе ВВС Трэвиса в Калифорнии. Неясно, есть ли у него адвокат, который мог бы прокомментировать его показания.