Секретные данные о взрыве на Чернобыльской АЭС раскрыли в СБУ

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Как рассказал директор государственного архива СБУ Андрей Когут, трагедия была не случайной – атомную станцию строили, нарушая сотни норм и правил, что в итоге и стало причиной аварии.

Директор архива СБУ Андрей Когут в своём интервью высказался о взрыве на Чернобыльской АЭС, а также о том, что новые секретные данные попали в Сеть. Стоит отметить, что документы попали в реестр ЮНЕСКО. Ознакомиться с их текстом можно на официальном сайте архива.

По словам Когута, первый документ относится к 1973 году. Он является докладной запиской о нарушении норм при строительстве ЧАЭС. Затем идут бумаги, в которых указывается те же самые и новые ошибки и проблемы. Исследователям важно понять, что произошло в 1986 году.

Оказывается, согласно официальным документам, катастрофа в Чернобыле случайностью не была. Можно даже предположить, что взрыв был буквально запланирован ещё задолго до 1986-го года. Дело в том, что отношение коммунистического режима, который и строил ЧАЭС, постройка станции, и то, каким образом с ошибками происходил весь процесс сооружения, приводят к тому, что взрыва было не избежать в любом случае.

К 1986 году, по словам директора архива СБУ, на Чернобыльской АЭС было найдено множество нарушений и неисправностей. Существуют докладные записки, которые это подтверждают. Они объясняют, почему в 1986 году после взрыва перекрытие не выдержало. Проблема здесь в конструкции. Эта АЭС была одна из первых, которую строили блочной системой из бетона. Сам бетон был плохого качества, в итоге между блоками появились трещины и пробелы, которые никто не заливал.

В итоге после взрыва перекрытие не выдержало и упало. Эти данные сообщают документы КГБ, которые писали в первую очередь в ЦК Коммунистической партии.