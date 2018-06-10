Сегодня, 22:54

Виктория Скрипаль, родственница Юлии и Сергея Скрипаль, рассказала, что мужчина скрывается от СМИ и правоохранительных органов.

В Британии в г. Солсбери отравили семью Скрипаль нервно-паралитическим газом. По предварительным данным власти Лондона обвинили в этом Россию, якобы она причастна к происшествию. Однако власти Москвы отрицают данное заявление.

Стало известно, что родственники Юлии Скрипаль рассказали о предательстве ее возлюбленного. Виктория Скрипаль поведала о странностях в поведении молодого человека. Она поведала, что единственное, что у нее спросило следствие, уверена ли она, что Степан Викеев собирался жениться на ее сестре.

Однако Викеев отрицает данный факт, утверждая, что они с Юлией были просто друзьями. Стало известно, что мужчина скрывается от СМИ и правоохранительных органов.