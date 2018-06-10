VistaNews.ru


Родственники Юлии Скрипаль рассказали о предательстве ее возлюбленного

Сегодня, 22:54

Виктория Скрипаль, родственница Юлии и Сергея Скрипаль, рассказала, что мужчина скрывается от СМИ и правоохранительных органов.

В Британии в г. Солсбери отравили семью Скрипаль нервно-паралитическим газом. По предварительным данным власти Лондона обвинили в этом Россию, якобы она причастна к происшествию. Однако власти Москвы отрицают данное заявление.

Стало известно, что родственники Юлии Скрипаль рассказали о предательстве ее возлюбленного. Виктория Скрипаль поведала о странностях в поведении молодого человека. Она поведала, что единственное, что у нее спросило следствие, уверена ли она, что Степан Викеев собирался жениться на ее сестре.

Однако Викеев отрицает данный факт, утверждая, что они с Юлией были просто друзьями. Стало известно, что мужчина скрывается от СМИ и правоохранительных органов.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Сестра Юлии Скрипаль сообщила о подставном лице в сюжете о выписке

Сестра Юлии Скрипаль уверена в ее насильственном удерживании Лондоном

Лондон учёл пожелания Юлии Скрипаль по делу доступа России

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем