VistaNews.ru


В Карелии около Сямозера на месте гибели 14 детей установили часовню

Сегодня, 23:06

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал, что строительство памятного здания было начато и осуществлено на средства, собранные благодаря пожертвованиям неравнодушных граждан. По словам чиновника, деньги были переведены, в том числе, от жителей других регионов России.

Теперь в Карелии около Сямозера на месте гибели 14 детей будет место, где установили часовню, и все желающие могут помолиться за несчастных. Освещение постройки состоится 12 июня, о чем рассказал в соцсетях Парфенчиков. Рядом с часовней, по словам главы региона, выставлен памятный камень, автором которого стал скульптор А. Ким.

Трагедия на Сямозере произошла два года назад, когда во время шторма погибло 14 воспитанников местного детского лагеря. Следствие в отношении трех сотрудников оздоровительного комплекса, которые вывели детей на каноэ при неблагоприятных погодных условиях, продолжается.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Правительство Карелии и лесозавод решили сотрудничать

В Петрозаводске медицинские отходы выбрасывали в обычные контейнеры

В сети появились загадочные фото Карелии 1881 года

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем