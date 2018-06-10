В Карелии около Сямозера на месте гибели 14 детей установили часовню

Сегодня, 23:06

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал, что строительство памятного здания было начато и осуществлено на средства, собранные благодаря пожертвованиям неравнодушных граждан. По словам чиновника, деньги были переведены, в том числе, от жителей других регионов России.

Теперь в Карелии около Сямозера на месте гибели 14 детей будет место, где установили часовню, и все желающие могут помолиться за несчастных. Освещение постройки состоится 12 июня, о чем рассказал в соцсетях Парфенчиков. Рядом с часовней, по словам главы региона, выставлен памятный камень, автором которого стал скульптор А. Ким.

Трагедия на Сямозере произошла два года назад, когда во время шторма погибло 14 воспитанников местного детского лагеря. Следствие в отношении трех сотрудников оздоровительного комплекса, которые вывели детей на каноэ при неблагоприятных погодных условиях, продолжается.